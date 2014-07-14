В Анапе в ходе штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих сотрудников полиции

Мужчина ранее забаррикадировался дома.

В Анапе в ходе штурма правоохранительные органы ликвидировали мужчину, ранившего троих сотрудников полиции. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы МВД по Краснодарскому краю. Известно, что местный житель пытался забаррикадироваться в здании. Инцидент произошел вечером 14 ноября, когда 56-летний мужчина с ножом атаковал двух участковых. Сотрудники закона сопровождали представителей энергосбытовой компании, которые намеревались отключить потребителя от пользования услугами по причине неуплаты.

Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе. пресс-служба МВД по региону

Уточняется, что один из пострадавших во время нападения получил колотую рану бедра, а другой — резаную рану ладони. В настоящее время угрозы для жизни или здоровья пациентов нет. После преступления виновный забаррикадировался дома. Когда к месте чрезвычайной ситуации прибыли силовики, мужчина выстрелил в сторону одного из них из неустановленного оружия. Далее ему удалось ранить еще одного полицейского. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье за посягательство на жизнь и применении насилия.

В Пулково задержали подозреваемого в изнасиловании, который скрывался 13 лет.

Фото и видео: Telegram / 112