Около 300 человек вышли на улицу из горящего здания.

В Анапе людей эвакуируют из горящего многоэтажного дома. Об этом рассказали представители региональной службы ГУ МЧС. Экстренное ведомство заявило, что пламя затронуло восьмиэтажный дом. На данный момент полыхает территория в 1,5 тысячи квадратных метров по улице Лазурная.

Подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных. Организована работа оперативного штаба. На место выехала оперативная группа ГУ МЧС под руководством первого замначальника главка Николая Платонихина пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Специалисты используют для тушения огня высотную технику. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Также фиксируется угроза дальнейшего распространения пламени. На данный момент из дома на улицу смогли выйти около 300 человек. В мероприятиях принимают участие 130 пожарных и 34 единицы техники.

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Видео: ВК / Кубанские новости