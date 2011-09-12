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В Анадыре произошел пожар в складском комплексе

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Весь персонал эвакуировали, угрозы жизням нет.

В Анадыре произошел пожар в складском комплексе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Отмечается, что в тушении огня задействован весь состав пожарной части в размере 60 человек, шести пожарных машин и водовозки, которые предоставила городская администрация.

Весь персонал эвакуировали, угрозы жизням нет. Площадь пожара уточняется.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке неизвестный поджёг пункт полиции с помощью шин, облитых бензином.

Видео: Telegram / Чукотка сегодня

Теги: анадырь, пожар, складской комплекс, чукотка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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