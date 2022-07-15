Преступник разыскивается сотрудниками городского МВД.

Во Владивостоке неизвестный поджёг пункт полиции с помощью шин, облитых бензином. Об этом рассказали очевидцы. Они отметили, что в момент совершения преступления, в помещении находились люди. Двое сотрудников правоохранительных органов не заметили, как злоумышленник реализовал свой план в учреждении, расположенном по Сахалинской улице.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа полиции. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Проводится проверка. пресс-служба МВД по городу

Уточняется, что пламя с подожженных автомобильных шин далее перекинулся внутрь помещения. Это нанесло ущерб для дверей в кабинетах, коридору и входу в помещение. На ликвидацию пожара у специалистов из ГУ МЧС ушло два часа. На время тушения из здания были эвакуированы жильцы с первого и второго этажей. В настоящее время подозреваемый разыскивается.

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Фото и видео: Telegram / BAZA