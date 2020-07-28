Об этом в Instagram заявил глава Приамурья Василий Орлов.

В Амурской области с 1 августа открываются кинотеатры и заведения общепита. Об этом в трансляции в Instagram-аккаунте заявил глава Приамурья Василий Орлов. Чиновник напомнил, что снятие ограничений коснется Благовещенска и Свободной Амурской области.

У нас откроется с 1 августа общепит в Благовещенске и Свободном. Кинотеатры у нас также должны быть открыты с 1 августа при соблюдении соответствующих мер безопасности Василий Орлов, глава Приамурья

По словам Орлова, большая часть заведений региона вернулась к работе в апреле. Однако отдельные города не смогли себе этого позволить из-за эпидемиологически неблагоприятной обстановки. В администрации Приамурья напомнили, что открытие заведений должно обеспечиваться санитарными нормами, такими как безопасная рассадка гостей и дезинфекция. Решение по открытию ночных клубов еще не принято.

В Благовещенске нашли поле конопли площадью в 1 га.

Видео: Youtube/ Василий Орлов