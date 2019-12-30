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В Амурской области мужчина лишился ног, упав на платформе под поезд

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Мужчина шел по платформе близко к проходящему поезду.

В Амурской области мужчине отрезало ноги проходящим составом.

ЧП произошло на Шимановском  ж/д вокзале. Мужчина шел  по платформе близко к проходящему поезду. В какой-то момент его сумка зацепилась за вагон, мужчина потерял равновесие и упал под поезд. Несколько метров железнодорожный состав тащил мужчину по платформе.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Ноги спасти ему не удалось. Уточняется, что пострадавший мужчина был трезв.

Сегодня ранее: В Адыгее на трассе "Дон" в массовом ДТП из 25 машин погибли 2 человека, еще 10 получили травмы (видео).

Видео: HUE

Теги: новости амурской области, новости россии, попал под поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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