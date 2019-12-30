В Амурской области мужчина лишился ног, упав на платформе под поезд

Мужчина шел по платформе близко к проходящему поезду.

В Амурской области мужчине отрезало ноги проходящим составом.

ЧП произошло на Шимановском ж/д вокзале. Мужчина шел по платформе близко к проходящему поезду. В какой-то момент его сумка зацепилась за вагон, мужчина потерял равновесие и упал под поезд. Несколько метров железнодорожный состав тащил мужчину по платформе.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Ноги спасти ему не удалось. Уточняется, что пострадавший мужчина был трезв.

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Видео: HUE