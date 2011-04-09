По предварительной информации, пострадал один человек.

В Алтайском крае потушили пожар на территории гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня в Барнауле. Поступило сообщение о возгорании в сауне на территории гостиницы. Площадь огня составила около 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек. В ликвидации пожара участвовали 60 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Астане загорелся многоэтажный дом.

Видео: МЧС России