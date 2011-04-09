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В Алтайском крае потушили пожар на территории гостиницы

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По предварительной информации, пострадал один человек.

В Алтайском крае потушили пожар на территории гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня в Барнауле. Поступило сообщение о возгорании в сауне на территории гостиницы. Площадь огня составила около 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек. В ликвидации пожара участвовали 60 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Астане загорелся многоэтажный дом.

Видео: МЧС России

Теги: алтайский край, гостиница, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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