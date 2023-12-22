В Академии волейбола Платонова пройдет турнир по дзюдо памяти Петрова

Соревнования пройдут 18 марта.

Юношеский командный турнир памяти Героя Советского Союза Петрова пройдет в Петербурге 18 марта. Легендарный турнир по дзюдо проведут на площадке Академии волейбола Платонова. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

На соревнования приедут восемь юношеских команд из Петербурга, Барнаула, Тулы, Ростова-на-Дону, Рязани, Магнитогорска, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Бороться друг с другом будут юные спортсмены 2007-2009 годов рождения в восьми весовых категориях. Организатором соревнований станет Общество содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" под патронатом спортивного клуба "Явара-Нева" в партнерстве с "Клубом Дзюдо Турбостроитель".

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Фото: Telegram / Пиотровский Online