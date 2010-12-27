В Академии художеств покажут древний Парфенон и Колизей

В пространстве состоится выставка "Жажда античности".

С 15 ноября по 16 декабря в петербургской Академии художеств откроется античная выставка. Экспозиция представит копии известных памятников той эпохи, а также гравюры и миниатюры. Организаторы решили назвать проект "Жажда античности".

Жители и гости города смогут в миниатюре посмотреть на древнегреческие и древнеримские архитектурные шедевры: Колизей, Пантеон, арку Тита и Септимия и другие исторические объекты. Отметим, что миниатюрные здания являются точными копиями оригинала. В общей сложности на выставке будет находиться около 200 экспонатов.

Фото: Pixabay.com