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В Академии художеств покажут древний Парфенон и Колизей
Сегодня, 8:07
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lesjasap
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В Академии художеств покажут древний Парфенон и Колизей

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В пространстве состоится выставка "Жажда античности".

С 15 ноября по 16 декабря в петербургской Академии художеств откроется античная выставка. Экспозиция представит копии известных памятников той эпохи, а также гравюры и миниатюры. Организаторы решили назвать проект "Жажда античности".

Жители и гости города смогут в миниатюре посмотреть на древнегреческие и древнеримские архитектурные шедевры: Колизей, Пантеон, арку Тита и Септимия и другие исторические объекты. Отметим, что миниатюрные здания являются точными копиями оригинала. В общей сложности на выставке будет находиться около 200 экспонатов.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Культура

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