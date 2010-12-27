В Кении впервые за 100 лет удалось сфотографировать редкого чёрного леопарда

Последний снимок был сделан в 1909 году, он хранится в коллекции Национального музея естественной истории в Вашингтоне.

В Кении 35-летнему британскому фотографу удалось сфотографировать черного леопарда, который считается одним из редчайших видов пантеры. В последний раз эту особь удалось заснять в 1909 году. Об этом сообщает издание National Geographic.

Снимок, сделанный в 1909 году в Эфиопии на данный момент хранится в коллекции Национального музея естественной истории в Вашингтоне.

Британскому фотографу для снимков пришлось использовать множество специального оборудования, в том числе беспроводные датчики движения, высококачественные зеркальные камеры и две-три вспышки возле каждой из камер.

Черные леопарды рождаются из-за генетической мутации. Больше всего этих особей проживают в Малайзии.

Фото: PHOTOGRAPH BY WILL BURRARD-LUCAS, CAMTRAPTIONS