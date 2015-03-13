В Ачинске выпущено в естественную среду обитания около 50 особей различных видов рыб

Полиция Красноярского края выявила незаконную попытку вылова водных биологических ресурсов.

Российские правоохранительные органы на территории города Ачинска выпустили в естественную среду обитания около 50 особей различных видов рыб. Такие сведения в социальных сетях опубликовали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции по Красноярскому краю. Известно, что задача выполнена при взаимодействии с другими надзорными ведомствами в рамках профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере незаконной добычи и оборота водных биологических ресурсов "Путина-2025". Известно, что около деревни Причулымск Ачинского района оперативники выявили факт расставления сетей неустановленным лицом. Полицейскими было срезано около 300 метров орудия лова. Оттуда специалисты вручную освободили около 50 рыб и отпустили их в реку.

В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится работа по установлению лица, причастного к совершению данного противоправного деяния. пресс-служба МВД РФ по краю

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Фото и видео: МВД 24