В Ачинске двое мужчин помогли полицейским задержать подозреваемого в ограблении магазина

Ранее судимый гражданин попытался похитить деньги из торговой точки.

На территории города Ачинска двое мужчин помогли российским правоохранительным органам задержать подозреваемого в ограблении магазина. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в торговой точке один из посетителей дождался, когда остальные покупатели уйдут, а затем схватил сотрудницу и стал ей угрожать. Мужчина заставил продавца открыть кассовый аппарат и отдать ему наличные средства. После совершения этого преступления злоумышленник выбежал на улицу, пытаясь скрыться с деньгами. Однако работница бросилась следом за ним и стала звать на помощь. Ей помогли двое человек, которые проявили гражданскую позицию. Они остановили грабителя и задержали его до прибытия оперативной группы. Оказалось, что к криминальному инциденту причастен ранее судимый местный житель1982 года рождения. В его отношении ведется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас мужчина отправлен под стражу.

По решению начальника МО МВД России "Ачинский" двое мужчин, которые проявили мужество и отвагу при задержании правонарушителя, будут поощрены. пресс-служба полиции

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Фото и видео: МВД медиа