В Абазе полицейские Хакасии вместе с гражданами вызволили добермана, увязшего в битумной смеси

Сейчас доберман возвращен хозяину.

Сотрудники дорожно-патрульной службы правоохранительных органов по Хакасии спасли битумной смеси собаку. Героями стали старший лейтенант полиции Андрей Горбунов и младший лейтенант полиции Анатолий Шептухин, которые в тот момент находились на маршруте патрулирования. Инцидент зафиксирован на территории города Абаза. К оперативникам за помощью обратился местный житель, который попросил помочь его жене спасти чужого пса.

Автоинспекторы подъехали к указанному гражданином месту, где уже собравшиеся неравнодушные граждане пытались самостоятельно вытащить обессиленного крупного добермана из вязкого вещества. пресс-служба МВД России

Полицейские заметили, что голыми руками спасти животное было невозможно, поэтому они попросили у граждан лопату. Очевидцы заметили, что Андрей Горбунов успокаивал пса и поддерживал ему голову, в то время пока Анатолий Шептухин вместе с жителями аккуратно вытащил животное. После этого пса временно оставила у себя пара, которая помогала в данной миссии. Спустя некоторое время был найден владелец добермана. Он рассказал, что Багира убежала от него во время прогулки.

Спасатели Ленобласти достали собаку из вентиляции.

Фото и видео: МВД Медиа