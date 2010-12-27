В АТОР назвали самые перегруженные туристами направления

Тайланд стал непревзойденным лидером по количеству отдыхающих.

АТОР опубликовал рейтинг самых популярных туристических направлений в 2019 году. Агентство ссылается на зарубежные источники. Список составлен в расчетом на количество туристов на одну квадратную милю (2,95 кв. км).Среди самых перегруженных курортов оказались азиатские регионы и три европейских города.

Первое место отдано острову Пхукету в Таиланде с посещаемостью в 9,29 млн человек ежегодно. Каждый день его посещают более чем 25 тысяч путешественников. На квадратную милю острова приходился по 5 тысяч туристов.

Далее в рейтинге заявлены Пальма-де-Майорка в Испании, Паттайя, Париж и Барселона.

Ранее Piter.tv писал о том, что Египет готовится к запуску чартеров из России.

Фото: Pixabay.com

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