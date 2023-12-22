В 48 регионах с начала года выявили более 130 подпольных оружейников

Силовики показали кадры с оперативного задержания фигурантов расследования.

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией с начала текущего года выявила в 48 регионах страны 134 черных оружейников и 28 подпольных оружейных мастерских. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ.. В общей сложности правоохранительные и силовые структуры изъяли свыше 500 единиц огнестрельного оружия как зарубежного, так и отечественного изготовления.

...В том числе 74 пулемета, 88 автоматов, 156 пистолетов-пулеметов, 136 винтовок, карабинов и ружей, 108 пистолетов и револьверов, 11 гранатометов и огнеметов. Также изъято 45 противотанковых и противопехотных мин, более 30 кг взрывчатки и свыше 80 000 патронов. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным производством, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается спецслужбами.

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Фото и видео: Telegram / Zvezdanews