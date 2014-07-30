В 3120 Gallery 25 августа откроется выставка "Новых городских художников"

В петербургской 3120 Gallery 25 студия "Новые городские художники" представит свой издательский проект "AMINAZINE", созданный совместно со студией печати PRINTCAFE.
"AMINAZINE" – коллекция из 30 зинов (авторские иллюстрированные книги), созданная современными художниками. Их находили в интернете, реабилитационных центрах и психоневрологических диспансерах. Также в проекте приняли участие более известные современные творцы – ZOIKA и Виталий Чистяков.
Проект "Новые городские художники" создан в 2018 году. За несколько лет он смог войти в шорт-лист премии в области современного искусства имени С. Курехина и показать уникальных авторов на топовых площадках Петербурга и Москвы (ЦСИ им. Курехина, РОСИЗО, Винзавод, Москино, Namegallery, Музей Стритарта, Государственный Русский музей, галерея Здесь на Таганке и др).
Ранее в 3120 Gallery открылась выставка Ромы Amkie "Crop".
Фото: пресс-служба 3120 Gallery
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