В 3120 Gallery 25 августа откроется выставка "Новых городских художников"

Выставка продлится до 29 августа.

В петербургской 3120 Gallery 25 студия "Новые городские художники" представит свой издательский проект "AMINAZINE", созданный совместно со студией печати PRINTCAFE.

"AMINAZINE" – коллекция из 30 зинов (авторские иллюстрированные книги), созданная современными художниками. Их находили в интернете, реабилитационных центрах и психоневрологических диспансерах. Также в проекте приняли участие более известные современные творцы – ZOIKA и Виталий Чистяков.

Проект "Новые городские художники" создан в 2018 году. За несколько лет он смог войти в шорт-лист премии в области современного искусства имени С. Курехина и показать уникальных авторов на топовых площадках Петербурга и Москвы (ЦСИ им. Курехина, РОСИЗО, Винзавод, Москино, Namegallery, Музей Стритарта, Государственный Русский музей, галерея Здесь на Таганке и др).

Ранее в 3120 Gallery открылась выставка Ромы Amkie "Crop".

Фото: пресс-служба 3120 Gallery