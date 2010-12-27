Специалисты ГУП "ТЭК СПб" завершили сварочные работы у дома №11 по улице Радченко.

Во вторник, 5 марта, в 300 жилых домов в Колпино вернули тепло и горячую воду. Об этом сообщает 78.ru.

Напомним, что петербуржцы стали жаловаться на ситуацию еще с 10 часов утра 4 марта. Всю ночь в домах не подавалось тепло и не было горячего водоснабжения.

Как оказалось, на участке инженерной сети по улице Братьев Радченко лопнула труба с диаметром в 800 миллиметров. Изначально специалисты ГУП "ТЭК СПб" заявили, что в зоне аварии оказались только пять домов. Также на месте аварии создан оперативный штаб, в который вошли председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук, Анатолий Повелий и глава "ТЭК СПб" Игорь Федоров. На данный момент причины массового отключения выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что Глава Колпинского района извинился перед жителями за остывшие батареи

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