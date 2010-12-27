Военный суд признал Сергея Семенова убийцей

Также его обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В четверг, 1 августа 224-й гарнизонный военный суд признал Сергея Семенова виновным и не заслуживающим снисхождения. Вердикты по делам за умышленное причинение легкого вреда здоровью и убийству впервые приняли присяжные. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Оба преступления обвиняемый совершил ночью 29 мая 2018 года в лесу на территории технической зоны Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору. Пьяный Семенов поссорился с товарищем, после чего взялся за оружие. Сначала он нанес ему около 24 ножевых ран, затем ударил по голове топором и добил противника выстрелом из пистолета "Гранд Пауэр". После убийства Семенов отправился в хозяйственно-бытовое помещение ООО "Рыбная Федерация", где встретил незнакомца. Подсудимый хотел поставить его на колени и начал угрожать пистолетом. Из-за отказа он выстрелил ему в грудь и живот, причинив легкие повреждения.

Семенов признал свою вину только за второе преступление. Известно, что он был действующим офицером УФСБ Петербурга и Ленобласти, а в ночь на 29 мая отмечал день пограничника.

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