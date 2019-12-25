В 2024 году откроют рабочее движение на Витебской развязке

На совещании достигли предварительных договоренностей по вопросу освобождения необходимых для строительства земель.

Через два года планируют открыть рабочее движение на Витебской развязке. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в аппарате вице-губернатора Николая Линченко.

На совещании обсуждали подготовку территории строительства для последующего выполнения работ, решение имущественно-правовых вопросов. В мероприятии приняли участие представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, АО "Западный скоростной диаметр", ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Северо-Запада, ПАО "Россети Ленэнерго". На совещании достигли предварительных договоренностей по вопросу освобождения необходимых для строительства земель.

Ранее съезд с ЗСД у набережной Екатерингофки перекроют из-за ремонта. В организации обратили внимание, что съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга и заезд на платную магистраль с набережной в южном направлении будут работать в штатном режиме.

Фото: Piter.tv