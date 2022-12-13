В 2022 году выросло число браков в Петербурге

По словам омбудсмена, за год количество браков выросло на 16%.

За минувший год в Петербурге выросло количество бракосочетаний. Об этом 23 марта рассказала уполномоченная по правам человека Светлана Агапитова.

По словам омбудсмена, за год количество браков выросло на 16%. Как следствие, выросло количество семей в городе. Отмечается, что основной пик свадеб пришелся на октябрь. Сколько всего было заключено браков в прошлом году Агапитова не уточнила.

Как рассказала Агапитова, численность населения в городе не изменилась. Но в Петербурге снова смертность превысила рождаемость. Разница составляет порядка 12 тысяч человек. При этом, смертность в 2022 году оказалась значительно меньше, чем годом ранее, когда пандемия была в разгаре.

Ранее для петербуржцев разработали правила бракосочетания. В зале должны быть флаг и герб России, сами молодожены свой сценарий навязывать не имеют права. В частности, нельзя привлекать сторонних музыкантов, использовать собственную аппаратуру. Под запретом и использование мобильных телефонов во время регистрации.

Фото: Piter.tv

