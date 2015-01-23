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В 2022 году цены на смартфоны могут вырасти на 17%
Сегодня, 9:11
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В 2022 году цены на смартфоны могут вырасти на 17%

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Уже в первом квартале 2022 года смартфоны могут подорожать на 10%.

В России в 2022 году цены на смартфоны могут вырасти на 15 – 17%. Об этом сообщают "Известия".

Соответствующий прогноз дал президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин. Как сообщили аналитики Mobile Research Group, на 10% цены на смартфоны могут подняться уже в первом квартале 2022 года.

Стоимость гаджетов может вырасти на фоне нехватки комплектующих. Связывают это и с общемировыми проблемами логистики.

Ранее мы писали, что мировые цены на нефть стали падать из-за новостей о новом штамме коронавируса, который обнаружили в Африке. 

Фото: pixabay 

Теги: нехватка комплектующих, общемировые проблемы логистики, цены на смартфоны
Категории: Лента новостей, Новости России,

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