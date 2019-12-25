В 2021 году в Выборгском районе отремонтируют 14 дорог

Средства на ремонт предусмотрены в бюджете на 2021 год.

9 декабря совет депутатов МО "Город Выборг" утвердил бюджет на 2021 и последующие 2022-2023 годы. Как сообщила пресс-служба районной администрации, в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог МО "Город Выборг" в бюджете на 2021 год предусмотрены средства на мероприятия по содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети, обеспечению безопасности дорожного движения, улучшению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети.

На 2021 год запланировано отремонтировать 14 дорог: ул. Промышленная (от ул. Весенний Поток до жилого дома № 2 по ул. Промышленной); ул. 2-я Бригадная; ул. Александровская, ул. Большая Каменная; ул. Гранитно-Карьерная; Одесский пер.; ул. Песочная; ул. Продольная; ул. Рубежная (от ул. Приморской до ул. Круговой); ул. Таммисуо (от Смирновского шоссе до разворотного кольца включительно); ул. Теннисная, ул. Южный Вал; ул. Сухова; ул. Майорова.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге запрещено проведение новогодних корпоративов.

Фото: Piter.TV