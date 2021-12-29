В 2021 году импорт креветок в Россию вырос на 70%

Такие значения последний раз были в 2012-2013годах.

В 2021 году на 69,3% вырос импорт креветок в Россию. Он составил в натуральном выражении 84 тыс. тонн. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Отмечается, что импорт креветок в Россию вырос в связи с постепенным восстановлением ресторанного после ковидных ограничений, а также после снижения добычи внутри страны. Таким образом, объем поставок в 2021 году достиг уровня 2012-2013 года.

Импорт почти в два раза превысил показатели 2019 года, когда было ввезено 44,85 тыс. тонн креветок стоимостью $271 млн. Герман Зверев, президент ВАРПЭ

Однако в Рыбном союзе сообщили, что в России сокращается потребление рыбы. В 2021 году потребление рыбы сократилось на два килограмма, то есть до 13,3 килограмма в год на человека.

Ранее мы писали, что в ЕС на этой неделе могут смягчить правила въезда для вакцинированных.

Фото: pixabay