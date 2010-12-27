Беглов пообещал решить проблемы дольщиков к 2020 году

В Северной Столице появилось 13 долгостроев, рассчитанных на 5 954 квартиры.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что к 2020 году все проблемы обманутых дольщиков ГК "Город" будут решены. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам чиновника, власти города выполняют поручение Президента, данное во время проведения прямой линии по ситуации в ГК "Город". По графику администрации в 2019 году планируется решить проблему 85% обманутых граждан, а в следующем году полностью ликвидировать данный вопрос.

Люди попали в сложную ситуацию. Большинство отдали последние деньги. Наша задача – задача Правительства Санкт-Петербурга – помочь тем, кто попал в беду", – подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, что строительство жилых домов ГК "Город"" началось в Петербурге в 2010 году, а через пять лет почти полностью остановилась из-за отставания денег. В итоге в Северной Столице появилось 13 долгостроев, рассчитанных на 5 954 квартиры. До марта этого года в эксплуатацию сдали лишь 7 домов.

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Фото: gov.spb.ru