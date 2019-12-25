В 2020 году пожарно-спасательные подразделения потушили более 7500 пожаров

За год спасли почти 1900 человек.

В 2020-м году пожарно-спасательные подразделения потушили более 7500 пожаров, более 3000 раз выезжали на ДТП, оказали помощь более чем 1200 пострадавшим. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петербурга (РСЧС) подвела итоги прошедшего года.

Спасателям удалось не допустить ни одной чрезвычайной ситуации, при этом из-за пандемии на них легла дополнительная нагрузка. Силы РСЧС обеспечивали безопасность на Дне Победы, "Алых парусах", Дне Военно-Морского флота России и других масштабных событиях.

Пиротехники МЧС России совместно с инженерно-саперными подразделениями Западного военного округа уничтожили 517 взрывоопасных предметов, в том числе 4 авиабомбы. Всего за год удалось спасти жизнь 1898 человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школе на Хасанской загорелся актовый зал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб