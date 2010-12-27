В 2019 году посевные площади в Ленобласти составили 230 тысяч гектаров

Такие цифры привел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обращаясь с приветствием к участникам пленарного заседания "Всероссийского дня поля".

За последний год посевные площади в регионе увеличены на 2,3 тысячи гектара и составили 230 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ЛО.

Такие цифры привел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, обращаясь с приветствием к участникам пленарного заседания "Всероссийского дня поля".

Ленинградская область успешно развивает практически все отрасли агропромышленного производства, несмотря на то, что является зоной рискованного земледелия. Климатические условия, высокая конкуренция и государственная поддержка ориентируют предприятия на использование прогрессивных технологий в АПК. В рамках Дня поля мы с радостью делимся опытом и знакомимся с лучшими практиками коллег. рассказал Александр Дрозденко

Для возвращения сельскохозяйственных земель в оборот в Ленинградской области используется широкий комплекс мер: от создания условий для передачи площадей заинтересованным пользователям, субсидирования эффективных растениеводов до выкупа земель в муниципальную и региональную казну с последующей передачей арендаторам по конкурсной программе "Ленинградский гектар" и других.

Практики по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот, представленные комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области вызвали серьезный интерес среди коллег и заслужили высокую оценку Министерства сельского хозяйства РФ.

Источник: пресс-служба ЛО