В 2019 году изменился порядок льгот по зубопротезированию в 47 регионе

Зубопротезирование будет осуществляться по специальному сертификату, который даёт право льготникам самостоятельно выбрать клинику для лечения.

В наступившем 2019 году изменится порядок оказания соцпомощи по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов. Закон уже вступил в силу, сообщает сетевое онлайн издание "Online47".

Теперь те, кто имеет право на бесплатное зубопротезирование один раз в пять лет, а это - ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные - будут получать специальный сертификат. По этому сертификату человек сможет сам выбрать ту медицинскую организацию, в которой он хочет получить данную медицинскую услугу.

Медицинская организация, осуществляющая зубопротезирование, как отметили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, может быть как частной, так и государственной.

Важно отметить, что номинал сертификата в 2019 году приравнен к среднему доходу и составляет 31,7 тыс. рублей. Использовать выданный сертификат можно в течение двух лет с момента выдачи, а обращаться за ним полагается не чаще, чем раз в пять лет - в любой МФЦ, расположенный на территории Ленинградской области.

Источник: сетевое издание "Online47"