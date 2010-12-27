Льготники Выборга получат специальный сертификат на протезирование зубов

По данному сертификату у владельцев появляется право на самостоятельный выбор лицензированной медицинской организации, где им обязаны предоставить бесплатное зубопротезирование.

Начиная с 1 января 2019 года Ленобласть изменит социальные услуги по предоставлению помощи бесплатного зубопротезированию и ремонта зубных протезов для граждан со льготами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

По новой форме предоставления услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, гражданам со льготами будут выданы специализированные сертификаты. По данному сертификату у владельцев появляется право на самостоятельный выбор лицензированной медицинской организации, где им обязаны предоставить бесплатное зубопротезирование. Использование серификата возможно один раз в пят лет.

Это позволит существенно сократить срок оказания этого вида помощи — от даты обращения в орган соцподдержки до зубопротезирования. Сертификат может быть использован в течение двух лет с момента выдачи. Для его получения после 1 января 2019 года можно обращаться в любой МФЦ, расположенный на территории Ленинградской области, независимо от места проживания или в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, к льготной категории граждан относятся: ветераны труда, труженики тыла и реабилитированные.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти