ВВП РФ впервые превысил 200 трлн рублей по итогам 2024 года

Премьер России сообщил парламентариям об экономических показателях страны.

ВВП России превысил 200 триллионов рублей по итогам 2024 года. За последние четыре года данный показатель увеличился практически вдвое. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделанной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта. Чиновник добавил, что локомотивом роста стал внутренний спрос - как инвестиционный, так и потребительский. Финансовые вложения в основной капитал страны прибавился за год почти на 7,5 процента.

Наш ВВП впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 практически вдвое. локомотивом роста стал внутренний спрос - как инвестиционный, так и потребительский. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Михаил Мишустин отметил также точное выполнение властью поручений главы государства Владимира Путина, скоординированную работу правительства и Центрального Банка, усилия со стороны парламентариев изз верхней и нижней палат.

Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток".

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ