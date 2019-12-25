ВТБ сообщил о новом виде мошенничества с платежами ЖКХ

Злоумышленники пытаются убедить человека в существовании "долга" за коммунальные услуги.

Эксперты сообщили о новом виде мошенничества с платежами ЖКХ. В пресс-службе ВТБ пояснили, что злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах за коммунальные услуги. В них указаны реквизиты для оплаты.

Если клиент начинал процесс оплаты онлайн и вводил реквизиты своей карты на сайтах, куда вели ссылки из письма, то мошенники получали доступ к его банковскому счету пресс-служба ВТБ

В кредитной организации отметили, что если клиент игнорирует полученное уведомление, то ему звонят "из управляющей компании", чтобы убедить в существовании долга. Также мошенники просят сверить данные банковской карты с которой производились предыдущие платежи или совершить тестовую транзакцию по СМС.

Напомним, что посмотреть информацию о задолженности по ЖКХ можно в личном кабинете на сайте поставщика коммунальных услуг. Стоит также учитывать, что перерасчет производится производится по итогам календарного года (не раньше января).

Больше половины аварий и инцидентов в ЖКХ в России приходятся на водоснабжение.

Фото: Piter.tv