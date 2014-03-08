ВС РФ показали огромный блиндаж ВСУ, брошенный при отступлении

Под землей была обнаружена казарма ВСУ с оружейной комнатой.

В сети появились кадры с украинским блиндажом, который спешно покинули солдаты ВСУ при отступлении. В спешке украинские военные оставили на позиции личные вещи. Видео, снятое российскими военнослужащими, разместило издание "Русская Весна".

Судя по ролику, под землей была обнаружена казарма оружейной комнатой. Опорный пункт был укреплен бревнами.



Кроме того, в ходе обследования в блиндаже обнаружены бутылки из-под алкогольных напитков.

Ранее ФСБ заявила о задержании сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны