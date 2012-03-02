ФСБ заявила о задержании сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

Представители ФСБ и МВД сообщили о задержании сторонников неонацистской группировки "М.К.У" в российской столице. Как удалось установить, преступники готовились совершить теракты к 9 мая.
В список задач, поставленных перед радикалами лидером "М.К.У." Егором Красновым входило сожжение бездомных заживо с помощью "коктейлей Молотова". Процесс они готовились записать на видео с целью "устрашения населения". Также известно, что эти же лица причастны к серии нападений на мигрантов с применением холодного оружия.
В ведомстве напомнили, что украинского неонациста Егора Краснова курируют украинские спецслужбы, которые заинтересованы в наборе сторонников для осуществления террористической и экстремистской деятельности.
Ранее мы сообщили о том, что в Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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