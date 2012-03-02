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ФСБ заявила о задержании сторонников неонацистов, готовивших теракты ко Дню Победы

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Преступники намеревались выполнить поручение главы группировки "М.К.У." Егора Краснова.

Представители ФСБ и МВД сообщили о задержании сторонников неонацистской группировки "М.К.У" в российской столице. Как удалось установить, преступники готовились совершить теракты к 9 мая.

В список задач, поставленных перед радикалами  лидером "М.К.У." Егором Красновым входило сожжение бездомных заживо с помощью "коктейлей Молотова". Процесс они готовились записать на видео с целью "устрашения населения". Также известно, что эти же лица причастны к серии нападений на мигрантов с применением холодного оружия.

В ведомстве напомнили, что украинского неонациста Егора Краснова курируют украинские спецслужбы, которые заинтересованы в наборе сторонников для осуществления террористической и экстремистской деятельности. 

Ранее мы сообщили о том, что в Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: задержание, неонацисты, теракт, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России, Видео,

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