Преступники намеревались выполнить поручение главы группировки "М.К.У." Егора Краснова.

Представители ФСБ и МВД сообщили о задержании сторонников неонацистской группировки "М.К.У" в российской столице. Как удалось установить, преступники готовились совершить теракты к 9 мая.

В список задач, поставленных перед радикалами лидером "М.К.У." Егором Красновым входило сожжение бездомных заживо с помощью "коктейлей Молотова". Процесс они готовились записать на видео с целью "устрашения населения". Также известно, что эти же лица причастны к серии нападений на мигрантов с применением холодного оружия.

В ведомстве напомнили, что украинского неонациста Егора Краснова курируют украинские спецслужбы, которые заинтересованы в наборе сторонников для осуществления террористической и экстремистской деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что в Берлине предотвратили попытку теракта против российских журналистов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости