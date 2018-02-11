Владимир Путин поручил создать комиссию по расследованию крушения

Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при крушении пассажирского самолета АН-148 в Подмосковье.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин поручил создать правительству отдельную комиссию по расследованию авиакатастрофы и произвести ведомствам необходимые поисковые работы.

Премьер Дмитрий Медведев также подписал распоряжение о создании комиссии, которая должна ликвидировать последствия крушения. Известно, что ее будет возглавлять министр транспорта Максим Соколов.

Ранее Piter.tv сообщал, что самолет, вылетевший из Домодедово в Орск потерпел крушение в Раменском районе. На борту находились 64 взрослых и один ребенок. Также в самолете были 6 человек экипажа.

Несмотря на то, что в авиакомпании рассказали о том, что самолетом управлял опытный пилот, а само судно находилось в нормальном техническом состоянии, СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц". В МЧС сообщили, что поисковые работы будут вестись круглосуточно. С родственниками погибших в аэропорту Орска работают психологи.

Piter.tv публиковал полный список, кто был на разбившемся АН-148.