СМИ: ВКС России отбили третью провокацию французских истребителей за 72 часа

В "Авиа.про" рассказали о полетах сил НАТО около Крыма.

Военно-космические силы России отбили третью провокацию французских истребителей за 72 часа. Об этом сообщили журналисты издания "Авиа.про" со ссылкой на имеющиеся у них сведения. Авторы материала напомнили, что 10 и 11 мая около воздушного пространства Крыма были зафиксированы полеты истребителей Mirage 2000. По данным СМИ, несколько часов назад аналогичный эпизод еще раз произошел около российской государственной границы.

В Минобороны РФ уточнили, что смогли перехватить два французских самолета, которые попытались подлететь к границам полуострова Крым. Боевая авиация с ракетами класса "воздух-поверхность" сопровождалась воздушным заправщиком. на перехват силы РФ подняли экипажи Су-27. Пилоты смогли отогнать самолеты НАТО от Черного моря.

Россия может воспринять действия Франции как агрессию, что может привести не только к гораздо более жёстким действиям со стороны российских лётчиков, но и в отправке к границам Франции стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95 материал "Ави.про"

Военные напомнили о готовности к удару в любой точке, если Франция решится по какой-либо причине нарушить суверенитет РФ.

Франция направила в Черное море военный корабль для поддержки Украины.

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