ВИА "Пролетарское танго" в Колизей-арене

Зажигательный и душевный ретро-оркестр ВИА "Пролетарское танго", исполняющий хиты советской эстрады и собственные песни, выступит в Петербурге в эту пятницу.

Музыканты исполнят полюбившиеся поклонникам песни.

Мы — отражение этих песен. Все, о чем мы поем — это и наши ценности. Дружба, преданность, любовь, честные и верные сердца... Разве может это когда-то потерять актуальность и стать немодным

отмечают музыканты.