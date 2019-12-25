ВИА "Пролетарское танго" в Колизей-арене

Зажигательный и душевный ретро-оркестр ВИА "Пролетарское танго", исполняющий хиты советской эстрады и собственные песни, выступит в Петербурге в эту пятницу.
Музыканты исполнят полюбившиеся поклонникам песни.
Мы — отражение этих песен. Все, о чем мы поем — это и наши ценности. Дружба, преданность, любовь, честные и верные сердца... Разве может это когда-то потерять актуальность и стать немодным
отмечают музыканты.
Концерт пройдет в Колизей-арене на Невском проспекте. Цена билета 1 200 рублей.
Фото: vk.com/proletango
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