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ВИА "Пролетарское танго" в Колизей-арене
Сегодня, 20:00
145
smirenny

ВИА "Пролетарское танго" в Колизей-арене

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Возрастное ограничение: 16+.

Зажигательный и душевный ретро-оркестр ВИА "Пролетарское танго", исполняющий хиты советской эстрады и собственные песни, выступит в Петербурге в эту пятницу.

Музыканты исполнят полюбившиеся поклонникам песни.

Мы — отражение этих песен. Все, о чем мы поем — это и наши ценности. Дружба, преданность, любовь, честные и верные сердца... Разве может это когда-то потерять актуальность и стать немодным

отмечают музыканты.

Концерт пройдет в Колизей-арене на Невском проспекте. Цена билета 1 200 рублей.

Фото: vk.com/proletango

Теги: концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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