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ВЭБ.РФ выступает за расширение мер поддержки туристических проектов на Дальнем Востоке

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Антон Перин рассказал о низкой маржинальности для бизнеса сложных туристических проектов.

ВЭБ.РФ выступает за расширение мер поддержки со стороны государства для туристических проектов на Дальнем Востоке. Такую позицию в рамках сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов", проводимой  ходе Восточного экономического форума, огласил старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Перин. Эксперт считает, что комплексные проекты в отрасли имеют зачастую сложную и масштабную структуру, но при этом для бизнес-индустрии эта маржинальность остается не очень высокой.

Очень важны процентные ставки… Возможно, для Дальнего Востока имеет смысл обсудить и дополнительные меры с учетом особенностей региона (климатических, сейсмологических, логистических)

Антон Перин, представитель ВЭБ.РФ

Представитель ВЭБ.РФ пояснил, что отечественные банки неохотно идут в некоторые туристические проекты без государственной поддержки. Однако повышенная процентная ставка увеличивает ценник самих услуг, что также ограничивает доступность  проектов и ведет к большим рискам.

Догузова предложила создать новые морские курорты.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: антон перин, вэб, дальний восток, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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