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"ВАЗ" утонул в канаве на Московском шоссе
Сегодня, 9:10
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"ВАЗ" утонул в канаве на Московском шоссе

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Машину решили бросить в зарослях у дороги.

Отечественное авто затонуло в канаве с водой на Московском шоссе в районе пересечения с 3-м Бадаевским проездом. Об этом в ночь с 10 на 11 июня сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Есть вероятность, что машина находится в воде уже не один день. Судя по кадрам, машина помята сбоку. Дверь с водительской стороны открыта. Видимо, водителю все же удалось выбраться. Обстоятельства произошедшего неизвестны.

Пользователи пошутили о том, что еще одна машина открыла "купальный сезон". Ранее под Стрельной в воде оказалась "Лада Калина". 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евгений Николаев

Теги: дтп, канава
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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