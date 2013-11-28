Протяжённость веломаршрутов в Петербурге увеличат до 300 км к 2030 году

С января по ноябрь городской Центр управления парковками успел обустроить свыше 9 км новых веломаршрутов.

Центр управления парковками Северной столицы готовится увеличить протяжённость велосипедных маршрутов до 300 км к 2030 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С января по ноябрь 2022 года было обустроено свыше 9 км новых веломаршрутов, а в период 2023-2024 г.г. планируется создать ещё более 17 км в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском и Невском районах. Кроме того, уже в следующем году будет организована велопарковка у станции метро "Старая Деревня" по проекту "Твой бюджет".

В Смольном подчеркнули, что при создании любых объектов инфраструктуры будет учитываться мнение петербуржцев.

Ранее мы сообщили о том, что новый веломаршрут соединил 2 парка в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV