Житель Ленобласти уклонялся от ограничения свободы и получил новую статью

Утверждено обвинительное заключение в отношении осужденного, уклоняющегося от отбывания ограничения свободы.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего уроженца Ленинградской области. Он обвиняется по части 1 статьи 314 УК РФ (уклонение от отбывания ограничения свободы). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, мужчина в июне 2023 года без уважительной причины не прибыл домой после освобождения из мест лишения свободы и не явился в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за ограничением свободы.

Вину в содеянном преступлении местный житель признал.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.

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Фото: Piter.TV