Прокуратура Петербурга разбирается в деле о поджоге входной двери в коммуналке с помощью свитера

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о поджоге входной двери в коммунальной квартире.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, происшествие произошло еще в январе этого года в квартире на Вознесенском проспекте.

Общая сумма причиненного гражданам материального ущерба превысила 3 млн рублей. Обвиняемый вину признал и рассказал, что сделал так из-за ссоры с жительницей квартиры. Мужчина снял с себя свитер и поджег его зажигалкой. Когда одежда хорошо разгорелась, он повесил ее на ручку входной двери и ушел.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добивается выдачи пенсионеру лекарств бесплатно.

Фото: Piter.TV