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Утром в субботу в Петродворцовом районе горела квартира
Сегодня, 11:40
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Утром в субботу в Петродворцовом районе горела квартира

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В результате случившегося никто не пострадал.

В воскресенье, 21 ноября, в Ломоносове горела четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

В доме № 22/17 по Александровской улице около 6:20 утра вспыхнула обстановка площадью один квадратный метр. Огонь прибыли тушить 15 спасателей. К 7:02 пламя ликвидировали. 

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент проводится проверка. Устанавливают причину пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Московском проспекте во время ДТП вспыхнули иномарки.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, мчс, петродворцовый район, пожар в ломоносове
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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