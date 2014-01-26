Утром в субботу в Петродворцовом районе горела квартира

В результате случившегося никто не пострадал.

В воскресенье, 21 ноября, в Ломоносове горела четырехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

В доме № 22/17 по Александровской улице около 6:20 утра вспыхнула обстановка площадью один квадратный метр. Огонь прибыли тушить 15 спасателей. К 7:02 пламя ликвидировали.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент проводится проверка. Устанавливают причину пожара.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Московском проспекте во время ДТП вспыхнули иномарки.

Фото: Piter.tv