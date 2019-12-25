Утром в понедельник дорожную ситуацию в Петербурге оценили на 7 баллов

К полудню дороги города полностью свободны.

Утром в понедельник, 29 ноября, петербургские магистрали были загружены на 7 баллов. Такие данные привел сервис "Яндекс.Карты".

"Бордовым" окрасились дороги на Заневском и Витебском проспектах, проспекте Славы, Октябрьской набережной, Московском шоссе, Ленинском проспекте, Дальневосточном проспекте, у станции метро "Площадь Восстания", набережной Обводного канала, Лесном проспекте и других. Также затруднительно было проехать по проспектам Испытателей и Энгельса, а также Выборгскому шоссе.

На момент публикации сервис оценивает дорожную ситуацию на три балла. Дороги "пожелтеют" через полтора часа, в 14:00. С 17:00 ожидается, что загруженность достигнет 6 баллов, а через час – уже 7 баллов.

Фото: Piter.tv