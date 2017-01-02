Утром в Шушарах сгорел автобус

Пострадавших нет.

Утром, 27 декабря, в Пушкинском районе Петербурга сгорел автобус, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Происшествие случилось в районе съезда с КАД на Витебский проспект.

По предварительной информации, маршрутный автобус ПАЗ N 347 загорелся в 8:30 утра, когда двигался на конечную остановку в Пушкин. Возгорание произошло в моторном отсеке, и огонь перекинулся на весь салон.

Пассажиров в салоне не было, а водитель успел покинуть автобус.

В результате происшествия пострадавших нет.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Видео: Piter.TV