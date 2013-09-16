Утром Петербург сковали 7-балльные пробки

Из-за ливневых дождей на некоторых улицах произошли ДТП, ставшие причиной затора.

Утро пятницы для петербуржцев началось с 7-балльных пробок. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты" и "Яндекс. Пробки", водителям пришлось постоять на Октябрьской набережной. Там, недалеко от выезда на Малоохтинский проспект произошла авария с участием трех машин.

"Красным" окрасились Обводный канал, Московский и Заневский проспекты. Также уже второй день горожане стоят в длинной пробке на КАД в районе Вантового моста и у развязки с Пискаревским проспектом. Помимо этого затрудняет проезд авария на перекрестке Воскресенской набережной и Потёмкинской улицы.

На момент публикации статьи дорожную ситуацию оценивают в 6 баллов. С часу дня до четырех часов вечера прогнозируют 5-балльные пробки и далее 6,7-балльные.

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Фото: скриншот "Яндекс.Карты"