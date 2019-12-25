Утро 18 февраля стало самым холодным в Петербурге за последние пять лет

Утро четверга, 18 февраля, стало самым холодным в Петербурге за последние пять лет. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook, столбики термометров в городе опустились до -24,5 градусов, в отдельных районах Ленобласти похолодало до -35,2.
В Гидрометцентре отметили, что температура -24,5 градусов повторила наиболее низкое значение пятилетней давности. Так же холодно было в 2016 году 8 января.
Ниже -25 градусов было в Петербурге десять лет назад. В середине февраля 2011 года наблюдался продолжительный период холодов, когда столбики термометров опускались до -20...-27 градусов.
Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы.
Фото: pixabay.com
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