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Утро 18 февраля стало самым холодным в Петербурге за последние пять лет
Сегодня, 11:58
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Alena_Zinovieva

Утро 18 февраля стало самым холодным в Петербурге за последние пять лет

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Температура в Северной столице опустилась до -24,5 градусов, в отдельных районах Ленобласти похолодало до -35,2.

Утро четверга, 18 февраля, стало самым холодным в Петербурге за последние пять лет. Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook, столбики термометров в городе опустились до -24,5 градусов, в отдельных районах Ленобласти похолодало до -35,2.

В Гидрометцентре отметили, что температура -24,5 градусов повторила наиболее низкое значение пятилетней давности. Так же холодно было в 2016 году 8 января.

Ниже -25 градусов было в Петербурге десять лет назад. В середине февраля 2011 года наблюдался продолжительный период холодов, когда столбики термометров опускались до -20...-27 градусов.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы.

Фото: pixabay.com

Теги: мороз, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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