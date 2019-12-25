Утренний туман в Петербурге сменится ясным небом

Можно ожидать температуру от + 4 до + 6 градусов.

В субботу, 7 марта, в Петербурге будет ясно, несмотря на появившийся ночью туман. Это подтвердил Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос" на своей странице в Facebook.

Ранее "дымка" настолько плотно окутывала город, что объекты становились плохо различимыми уже на расстоянии 500 метров. Однако, синоптик уверен, что к полудню в Северной столице станет ясно.

Температура воздуха в этот день будет колебаться между отметками + 4 и + 6 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее орнитолог рассказал, как теплая зима в Петербурге повлияла на птиц.

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