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Установлен виновник загрязнения реки Охты: бизнесмен укреплял берег отходами
Сегодня, 12:53
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lesjasap
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Установлен виновник загрязнения реки Охты: бизнесмен укреплял берег отходами

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В отношении петербуржца будет возбуждено административное дело.

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному округу определила виновника, причастного к загрязнению реки Охта. Им оказался местный бизнесмен, сваливавший отходы со строительной площадки прямо в воду. Известно, что предприниматель владеет предприятием по производству мебели в Красногвардейском районе Петербурга.

По рассказу самого обвиняемого, он заказал отсыпку берега в целях его укрепления. По данному соглашению был заключен договор на поставку "вторичного щебня". Однако, вместо этого были завезены отходы: обломки арматуры, битый кирпич и деревянные балки. Об этом сообщают очевидцы, которым удалось зафиксировать преступление.

В отношении бизнесмена будет возбуждено административное дело.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Происшествия

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