Установлен виновник загрязнения реки Охты: бизнесмен укреплял берег отходами

В отношении петербуржца будет возбуждено административное дело.

Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному округу определила виновника, причастного к загрязнению реки Охта. Им оказался местный бизнесмен, сваливавший отходы со строительной площадки прямо в воду. Известно, что предприниматель владеет предприятием по производству мебели в Красногвардейском районе Петербурга.

По рассказу самого обвиняемого, он заказал отсыпку берега в целях его укрепления. По данному соглашению был заключен договор на поставку "вторичного щебня". Однако, вместо этого были завезены отходы: обломки арматуры, битый кирпич и деревянные балки. Об этом сообщают очевидцы, которым удалось зафиксировать преступление.

В отношении бизнесмена будет возбуждено административное дело.

Напомним, что прокуратура разыскивает старинную дверь, незаконно замененную на Марата железной конструкцией.

Фото: Piter.tv