Услугами НКО пользуются больше 12 тысяч петербуржцев

В понедельник, 3 августа, стало известно что в Петербурге 12 тысяч человек пользуются услугами некоммерческих организаций.
Всего 38 организаций предоставляют социальные услуги, в том числе активно работает служба социальных участковых. Горожане пользуются социальным такси, а также оказанием помощи детям до трех лет. Помимо этого петербуржцы вызывают сиделок, просят приготовить еду, убраться, принять лекарства, доставить продукты из магазина: спектр услуг разнообразен.
Учитывая, что горожане нуждаются в подобных НКО, город готов поддерживать организации.
Ранее мы писали, что Городская станция переливания крови приостановила сбор базы доноров крови для лечения коронавируса.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все