Услугами НКО пользуются больше 12 тысяч петербуржцев

В реестре города значатся 38 организаций.

В понедельник, 3 августа, стало известно что в Петербурге 12 тысяч человек пользуются услугами некоммерческих организаций.

Всего 38 организаций предоставляют социальные услуги, в том числе активно работает служба социальных участковых. Горожане пользуются социальным такси, а также оказанием помощи детям до трех лет. Помимо этого петербуржцы вызывают сиделок, просят приготовить еду, убраться, принять лекарства, доставить продукты из магазина: спектр услуг разнообразен.

Учитывая, что горожане нуждаются в подобных НКО, город готов поддерживать организации.

Ранее мы писали, что Городская станция переливания крови приостановила сбор базы доноров крови для лечения коронавируса.

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