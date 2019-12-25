На дорогах Петербурга и Ленобласти усилили контроль за грузовиками

Рейды проводятся в связи с возрастанием числа ДТП с большегрузами в двух регионах.

Со вторника, 12 сентября, в Петербурге и Ленобласти проводится ряд профилактических мероприятий, целью которых является предупреждение ДТП с участием грузового транспорта. Об этом Об этом информирует пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по двум регионам.

Рейды проводятся в связи с возрастанием числа ДТП с большегрузами: в период с 1 января по 7 сентября на территории Петербурга и Ленобласти было зафиксировано 280 аварий с участием грузовых машин. В результате погибли 63 человека, в том числе двое детей. Ещё 367 граждан пострадали, в их числе – 27 детей.

Рейды продолжатся до 29 сентября. В результате будет стабилизирована дорожно-транспортная ситуация и проведена профилактика ДТП с грузовиками.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти искали нарушителей запрета на розжиг костров в заказниках.

Фото: Piter.TV