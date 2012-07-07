С 11 декабря в Петербурге усилили два транспортных маршрута

Речь идёт о трамвае №16 и автобусе №380.

Комитет по транспорту Северной столицы сообщил об улучшении транспортного обслуживания в городе сразу на двух маршрутах с понедельника, 11 декабря. Речь идёт о трамвае №16 и автобусе №380.

В частности, для работников предприятия "Адмиралтейские верфи" было усилено движение трамвая №16 между Карбюраторным заводом и площадью Стачек. Всего на линии задействовано девять вагонов, осуществляющих 125 рейсов. За счёт нововведения, интервал движения сократился до 14-15 минут. Кроме того, жители Пушкинского района теперь могут воспользоваться двумя дополнительными рейсами на автобусном маршруте №380 от автобусной станции "Железнодорожная улица" до Старогатчинского шоссе,2, в будние дни. Эта мера также была предпринята с целью обеспечить более удобное и быстрое транспортное сообщение для местных жителей.

В рамках усиления маршрутов комтранс также произвёл нормирование скоростей движения на ряде автобусных маршрутах (№ №55, 100, 119, 258, 293, 333 и 433).

Ранее мы сообщили о том, что крупную закупку электробусов для Петербурга объявили в третий раз.

Фото: Комтранс Петербурга